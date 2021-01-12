В ЕС рассказали о ходе поставок вакцины от коронавируса

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Поставки вакцины от коронавируса в страны Евросоюза идут гладко, за исключением пары случаев с небольшими проблемами. Об этом сообщила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина в комитете Европарламента.
В ЕС рассказали о ходе поставок вакцины от коронавируса
  • Reuters

«По логистике… Мы слышали о двух, я бы сказала, относительно небольших случаях: поставки, которые были назначены на один день, прошли или накануне, или чуть позже», — цитирует ТАСС Галлину.

Она также отметила, что не получала от стран Евросоюза «никаких других сообщений о проблемах с поставками вакцины».

24 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые партии вакцины Pfizer и BioNTech направлены в 27 стран Евросоюза.

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