Генпрокуратура: в США скрываются около 200 человек, совершивших преступления в России
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Сотрудничество в сфере выдачи между Россией и США осуществляется на основе принципа взаимности... Вместе с тем компетентные органы США отказывают Российской Федерации в выдаче лиц, ссылаясь на отсутствие двустороннего договора, и не рассматривают в качестве правового основания для разрешения таких вопросов другие международные механизмы — например, положения многосторонних конвенций ООН против транснациональной организованной преступности, коррупции и другие, как и принцип взаимности», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили об увеличении числа краж с банковских карт.