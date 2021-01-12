Генпрокуратура: в США скрываются около 200 человек, совершивших преступления в России

Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов заявил, что около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удается из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче.

«Сотрудничество в сфере выдачи между Россией и США осуществляется на основе принципа взаимности... Вместе с тем компетентные органы США отказывают Российской Федерации в выдаче лиц, ссылаясь на отсутствие двустороннего договора, и не рассматривают в качестве правового основания для разрешения таких вопросов другие международные механизмы — например, положения многосторонних конвенций ООН против транснациональной организованной преступности, коррупции и другие, как и принцип взаимности», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили об увеличении числа краж с банковских карт.