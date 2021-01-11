В Афганистане 18 человек погибли в результате авиаудара
По меньшей мере 18 человек погибли, ещё трое пострадали в результате авиаудара в афганской провинции Нимроз на юго-западе Афганистана.
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на власти и местных жителей.
Уточняется, что среди убитых восемь детей и семь женщин.
Ранее сообщалось, что в Кабуле был убит представитель Афганских сил по защите населения.
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