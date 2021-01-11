В Афганистане 18 человек погибли в результате авиаудара

По меньшей мере 18 человек погибли, ещё трое пострадали в результате авиаудара в афганской провинции Нимроз на юго-западе Афганистана.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на власти и местных жителей.

Уточняется, что среди убитых восемь детей и семь женщин.

Ранее сообщалось, что в Кабуле был убит представитель Афганских сил по защите населения.