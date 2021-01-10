AP: спасатели обнаружили вероятное место крушения самолёта в Индонезии

Индонезийские спасатели обнаружили вероятное место крушения пассажирского самолёта авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в акватории Яванского моря.

Об этом информирует агентство Associated Press cо ссылкой на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолёта... Мы уверены, что именно тут разбился самолёт», — заявил Тьяджанто.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.