Число случаев коронавируса в Марокко достигло 451 637

В Марокко общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 1416 и достигло 451 637.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что с начала пандемии в Марокко скончались 7709 человек с COVID-19.

Более 423 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились.

Марокканские власти продлили до 10 февраля режим чрезвычайного санитарного положения, который действует с марта 2020 года из-за распространения коронавируса.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.