Володин выразил соболезнования в связи с крушением лайнера в Индонезии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграмму соболезнования председателю Совета народных представителей Республики Индонезия Пуан Махарани.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья острова Ява. От имени депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.