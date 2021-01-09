Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением лайнера

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.