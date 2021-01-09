Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением лайнера
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.