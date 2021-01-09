Власти Китая использовали более 9 млн доз вакцины от COVID-19

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В Китае в рамках вакцинации групп риска использовали уже более 9 млн доз препарата от коронавируса, сообщил замглавы Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь во время брифинга.
Власти Китая использовали более 9 млн доз вакцины от COVID-19
  • AFP

Он не уточнил, сколько человек на данный момент привиты в Китае, и не пояснил, о какой вакцине идёт речь и сколько инъекций подразумевает одна доза.

«Вакцинация — самое мощное оружие для сдерживания пандемии инфекционных заболеваний. С 15 декабря мы официально начали работу по вакцинации от коронавируса ключевых групп населения в Китае. На сегодняшний день по всей стране для вакцинации использовано уже более 9 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции», — цитирует китайского чиновника РИА Новости.

3 января власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение о приостановке работы городского общественного транспорта из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

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