Число случаев коронавируса в Марокко достигло 450 221
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что с начала пандемии в Марокко скончались 7685 человек с COVID-19.
Более 422 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились.
Марокканские власти продлили до 10 февраля 2021 года режим чрезвычайного санитарного положения, который действует с марта 2020 года из-за распространения коронавируса.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.