В Колумбии за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в Колумбии зафиксировали 364 летальных исхода.
Отмечается, что всего в стране 1 597 160 человек выздоровели, 45 431 пациент с COVID-19 скончался.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.