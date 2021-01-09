В Колумбии за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса

В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло увеличилось на 18 221, достигнув 1 755 568.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии зафиксировали 364 летальных исхода.

Отмечается, что всего в стране 1 597 160 человек выздоровели, 45 431 пациент с COVID-19 скончался.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.