Дания временно ограничивает въезд и выезд из-за коронавируса

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Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Дания временно ограничивает въезд и выезд из-за коронавируса
  • Reuters

«Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезён в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как «красные». Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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