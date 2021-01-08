Дания временно ограничивает въезд и выезд из-за коронавируса

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезён в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как «красные». Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.