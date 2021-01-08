Греция ввела семидневный карантин для авиапассажиров

Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трёхдневного карантина.

«Управление гражданской авиации объявляет пассажирам новую авиационную директиву, которая касается всех прибывающих пассажиров с международных авиалиний и предусматривает семидневный карантин. В то же время объявлено о продлении существующих директив по COVID-19 на международные рейсы, которые будут действовать до полуночи четверга, 21 января 2021 года», — говорится в сообщении Управления гражданской авиации Греции.

Новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства — члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что в Греции за сутки выявили 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.