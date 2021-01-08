Греция ввела семидневный карантин для авиапассажиров

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Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трёхдневного карантина.
Греция ввела семидневный карантин для авиапассажиров
  • globallookpress.com

«Управление гражданской авиации объявляет пассажирам новую авиационную директиву, которая касается всех прибывающих пассажиров с международных авиалиний и предусматривает семидневный карантин. В то же время объявлено о продлении существующих директив по COVID-19 на международные рейсы, которые будут действовать до полуночи четверга, 21 января 2021 года», — говорится в сообщении Управления гражданской авиации Греции.

Новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства — члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что в Греции за сутки выявили 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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