В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 737 347

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 737 347.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии выздоровели 10 707 человек. Выявили 17 576 новых случаев инфицирования, а также зафиксировано 344 летальных исхода.

Отмечается, что всего в стране 1 580 285 человек выздоровели, 45 067 пациентов с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.