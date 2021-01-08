В Белом доме рассказали о работе над передачей власти Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани рассказала о работе над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену.

Она сообщила, что «те, кто работают в этом здании, работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти».

«Пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели. Мы — единый американский народ», — цитирует РИА Новости Макинани.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что, несмотря на его несогласие с итогами выборов главы государства, 20 января состоится упорядоченный переход власти к Байдену.