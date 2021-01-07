Глава Пентагона пообещал мирную передачу власти Байдену

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер прокомментировал беспорядки в Капитолии США. Он осудил «акты насилия против демократии».

По словам Миллера, акции протеста «противоречили принципам Конституции Соединённых Штатов».

«Я вместе с подчинёнными в Министерстве обороны продолжаю выполнять свои обязанности в соответствии с присягой и мы осуществим существующую с давних времён мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену 20 января», — говорится в его заявлении.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что, несмотря на его несогласие с итогами выборов главы государства, 20 января состоится упорядоченный переход власти к избранному лидеру США Джо Байдену.