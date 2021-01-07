Глава Пентагона пообещал мирную передачу власти Байдену

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер прокомментировал беспорядки в Капитолии США. Он осудил «акты насилия против демократии».
Глава Пентагона пообещал мирную передачу власти Байдену
  • Reuters

По словам Миллера, акции протеста «противоречили принципам Конституции Соединённых Штатов».

«Я вместе с подчинёнными в Министерстве обороны продолжаю выполнять свои обязанности в соответствии с присягой и мы осуществим существующую с давних времён мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену 20 января», — говорится в его заявлении.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что, несмотря на его несогласие с итогами выборов главы государства, 20 января состоится упорядоченный переход власти к избранному лидеру США Джо Байдену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить