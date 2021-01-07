Косачёв считает, что американская демократия «захромала на обе ноги»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

По его словам, у нынешних событий несколько причин, среди которых так и не прояснённые «зигзаги» в подсчёте голосов на выборах президента страны и двух сенаторов от штата Джорджия.

«Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги», — написал Косачёв в Facebook.

Он считает, что США расколоты пополам, а «праздник демократии закончился». По его мнению, Соединённые Штаты утратили право задавать или навязывать курс другим.

Ранее Трамп пообещал, что, несмотря на его несогласие с итогами голосования, 20 января состоится упорядоченный переход власти к избранному президенту Джо Байдену.