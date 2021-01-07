Косачёв считает, что американская демократия «захромала на обе ноги»

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

По его словам, у нынешних событий несколько причин, среди которых так и не прояснённые «зигзаги» в подсчёте голосов на выборах президента страны и двух сенаторов от штата Джорджия.

«Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги», — написал Косачёв в Facebook.

Он считает, что США расколоты пополам, а «праздник демократии закончился». По его мнению, Соединённые Штаты утратили право задавать или навязывать курс другим.

Ранее Трамп пообещал, что, несмотря на его несогласие с итогами голосования, 20 января состоится упорядоченный переход власти к избранному президенту Джо Байдену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить