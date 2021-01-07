SANA: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

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Сирийская армия заявила, что средства ПВО страны отразили ракетную атаку Израиля на юге страны.
SANA: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
  • Reuters

Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

«Вечером средства противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отреагировали на ракетный удар Израиля по ряду целей в южном регионе», — приводит заявление собеседника агентство.

Отмечается, что большая часть ракет Израиля, запущенных со стороны Голанских высот, была обезврежена средствами ПВО Сирии.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб и трое пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска.

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