SANA: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

Сирийская армия заявила, что средства ПВО страны отразили ракетную атаку Израиля на юге страны.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

«Вечером средства противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отреагировали на ракетный удар Израиля по ряду целей в южном регионе», — приводит заявление собеседника агентство.

Отмечается, что большая часть ракет Израиля, запущенных со стороны Голанских высот, была обезврежена средствами ПВО Сирии.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб и трое пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска.