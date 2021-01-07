SANA: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
- Reuters
Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
«Вечером средства противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отреагировали на ракетный удар Израиля по ряду целей в южном регионе», — приводит заявление собеседника агентство.
Отмечается, что большая часть ракет Израиля, запущенных со стороны Голанских высот, была обезврежена средствами ПВО Сирии.
Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб и трое пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска.