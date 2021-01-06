Демократы в сенате США заявили о переходе контроля палаты к их партии
- Reuters
«Сегодня ощущение нового дня. Впервые за шесть лет у демократов будет большинство в сенате Соединённых Штатов», — приводит его слова The Washington Post.
Шумер выразил уверенность, что это будет очень хорошо для американского народа.
Второй тур выборов проходит в двух округах в Джорджии. Итоги голосования определят, какая партия будет контролировать верхнюю палату парламента.
По прогнозам телеканала NBC News, победили демократы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф.