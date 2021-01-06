В Джорджии опубликовали промежуточные результаты выборов в сенат

В американском штате Джорджия опубликовали промежуточные результаты голосования во втором туре выборов в сенат.

Как сообщает газета The New York Times, демократ Рафаэль Уорнок лидирует и набирает 55,6% голосов после обработки 42% бюллетеней. Его соперница от Республиканской партии Келли Леффлер получает поддержку 44,4% избирателей.

Кроме того, представитель Демократической партии Джон Оссофф (55%) опережает республиканца Дэвида Пердью (45%) после подсчёта 42% голосов.

Ранее стало известно, что более 3 млн жителей американского штата Джорджия досрочно отдали свои голоса на выборах в сенат Соединённых Штатов.