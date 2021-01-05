Число смертей пациентов с коронавирусом превысило во Франции 66 тысяч

Во Франции зафиксировали за сутки 867 летальных исходов пациентов с коронавирусом, пандемия привела к смерти 66 282 человек в стране, сообщает ТАСС.

За время эпидемии в стране подтвердили 2 680 239 случаев инфицирования. За сутки, прошедшие с вечера понедельника, выявлено 20 489 случаев.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 24 904 человека. При этом их число уменьшилось за последние 24 часа на 91. В то же время в лечебные учреждения поступили 1737 заболевших, этот показатель за сутки увеличился на 478. Медики за прошедшие 24 часа выписали из больниц 1466 выздоровевших.

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 4 тыс. случаев коронавируса.