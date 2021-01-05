Посольство заявило о возможности визита главы МИД Ирана в Россию

Короткая ссылка
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф может совершить визит в Москву, согласовывается дата визита. 
Посольство заявило о возможности визита главы МИД Ирана в Россию
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства Ирана в России. 

«Такой визит рассматривается. Пока дата визита не согласована», — заявил он. 

Также в иранском посольстве заявили, что Иран и Россия согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в сфере производства вакцины от коронавируса.

«Скорее всего, в ней будут принимать участие заместители министров здравоохранения», — сообщили в посольстве.

В ноябре в Тегеране сообщили о переносе визита главы МИД Ирана в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить