Посольство заявило о возможности визита главы МИД Ирана в Россию
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства Ирана в России.
«Такой визит рассматривается. Пока дата визита не согласована», — заявил он.
Также в иранском посольстве заявили, что Иран и Россия согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в сфере производства вакцины от коронавируса.
«Скорее всего, в ней будут принимать участие заместители министров здравоохранения», — сообщили в посольстве.
В ноябре в Тегеране сообщили о переносе визита главы МИД Ирана в Россию.