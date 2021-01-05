Посольство заявило о возможности визита главы МИД Ирана в Россию

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф может совершить визит в Москву, согласовывается дата визита.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства Ирана в России.

«Такой визит рассматривается. Пока дата визита не согласована», — заявил он.

Также в иранском посольстве заявили, что Иран и Россия согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в сфере производства вакцины от коронавируса.

«Скорее всего, в ней будут принимать участие заместители министров здравоохранения», — сообщили в посольстве.

В ноябре в Тегеране сообщили о переносе визита главы МИД Ирана в Россию.