Пять человек погибли из-за взрыва газового баллона в Кабуле
- Reuters
Об этом сообщает телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.
«Полиция сообщила, что пять человек погибли в результате произошедшего», — говорится в заявлении.
Photos: Aftermath of gas cylinder explosion and fire at a restaurant and bakery in Baraki roundabout, Kabul.— TOLOnews (@TOLOnews) January 3, 2021
Police said five people were killed in the incident. pic.twitter.com/ug2vJXkTb2
13 декабря сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва в Кабуле.