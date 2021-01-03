Пять человек погибли из-за взрыва газового баллона в Кабуле

По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва газового баллона в пекарне в афганской столице.

Reuters

Об этом сообщает телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter. «Полиция сообщила, что пять человек погибли в результате произошедшего», — говорится в заявлении. Photos: Aftermath of gas cylinder explosion and fire at a restaurant and bakery in Baraki roundabout, Kabul.



Police said five people were killed in the incident. pic.twitter.com/ug2vJXkTb2 — TOLOnews (@TOLOnews) January 3, 2021 13 декабря сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва в Кабуле.