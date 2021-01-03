Пять человек погибли из-за взрыва газового баллона в Кабуле

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По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва газового баллона в пекарне в афганской столице.
Пять человек погибли из-за взрыва газового баллона в Кабуле
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.

«Полиция сообщила, что пять человек погибли в результате произошедшего», — говорится в заявлении.

13 декабря сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва в Кабуле.

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