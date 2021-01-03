Посол Ирана рассказал о встрече Москвы и Тегерана по вакцине от COVID-19

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что российская и иранская стороны готовятся провести встречу по вопросу производства вакцины от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Как отметил Джалали, в телефонных разговорах президентов Ирана и России в апреле — октябре 2020 года подчёркивалась заинтересованность Ирана в сотрудничестве с российской стороной в области производства вакцины от коронавируса и обмена опытом.

«В настоящее время осуществляется изучение российских документов по вакцинам. Решено, что вскоре пройдёт личная встреча», — сказал дипломат.

В ноябре сообщалось, что в Иране начинаются клинические испытания двух вакцин от коронавируса.