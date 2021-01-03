В Аргентине за три дня выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

В Аргентине за три дня 20 906 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число составило 1 634 834.

«Сегодня были подтверждены 5 240 новых случаев COVID-19. 31 декабря и 1 января была получена информация о 15 666 случаях», — приводит ТАСС сообщение Минздрава республики.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 2 098.

За минувшие три дня подтверждена смерть 212 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 43 375. К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 447 092 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Мексике за сутки зарегистрировали более 6 тысяч случаев COVID-19.