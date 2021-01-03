В Аргентине за три дня выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Короткая ссылка
В Аргентине за три дня 20 906 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число составило 1 634 834.

«Сегодня были подтверждены 5 240 новых случаев COVID-19. 31 декабря и 1 января была получена информация о 15 666 случаях», — приводит ТАСС сообщение Минздрава республики.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 2 098.

За минувшие три дня подтверждена смерть 212 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 43 375. К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 447 092 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Мексике за сутки зарегистрировали более 6 тысяч случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить