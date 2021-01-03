Российские моряки рассказали об условиях содержания в Ливии

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Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжёлых условиях условиях содержания в африканской стране.

«Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — приводит РИА Новости слова одного из членов экипажа, Виктора Бодряги.

Он также признался, что до последнего момента, посадки на самолёт следующий в Россию, моряки не знали, куда их везут.

Ранее член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что трое освобождённых в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию.

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