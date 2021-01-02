В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

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В Мексике врач была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после введения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer
  • Reuters

«32-летний врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer — BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у неё стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затруднённое дыхание в течение 30 минут после введения (вакцины. — RT)», — говорится в сообщении.

Состояние женщины оценивается как стабильное, ей поставлен предварительный диагноз «энцефаломиелит».

В Минздраве сообщили, что уже начали изучать данный случай, чтобы выяснить причину состояния врача.

Ранее замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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