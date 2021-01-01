Лидер Шотландии заявила о скором возвращении в ЕС

Первый министр Шотландии Никола Стерджен намекнула, что регион вернётся в Европейский союз в качестве независимой страны.

«Шотландия скоро вернётся, Европа», — написала Стерджен в своём Twitter.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020

Она также прикрепила к тексту сообщения изображения флагов ЕС и Шотландии.

«Не выключайте свет», — добавила политик.

Ранее Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу, соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.