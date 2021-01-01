Лидер Шотландии заявила о скором возвращении в ЕС

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен намекнула, что регион вернётся в Европейский союз в качестве независимой страны.
Лидер Шотландии заявила о скором возвращении в ЕС
  • Reuters

«Шотландия скоро вернётся, Европа», — написала Стерджен в своём Twitter.

Она также прикрепила к тексту сообщения изображения флагов ЕС и Шотландии.

«Не выключайте свет», — добавила политик.

Ранее Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу, соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.

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