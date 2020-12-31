В ЕС осудили атаку на аэропорт в Йемене
- Reuters
«ЕС решительно осуждает нападение на аэропорт Адена сразу после прибытия министров нового правительства», — приводит РИА Новости сообщение.
В заявлении подчёркивается, что «это неприемлемый акт насилия, который происходит в ключевой момент выполнения эр-риядского соглашения для всеобъемлющего политического решения».
В ЕС выразили соболезнования семьям жертв.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны, когда министры выходили из самолёта.