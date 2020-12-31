В ЕС осудили атаку на аэропорт в Йемене

Евросоюз осудил атаку на аэропорт йеменского Адена. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

«ЕС решительно осуждает нападение на аэропорт Адена сразу после прибытия министров нового правительства», — приводит РИА Новости сообщение.

В заявлении подчёркивается, что «это неприемлемый акт насилия, который происходит в ключевой момент выполнения эр-риядского соглашения для всеобъемлющего политического решения».

В ЕС выразили соболезнования семьям жертв.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны, когда министры выходили из самолёта.