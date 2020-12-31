Меркель назвала пандемию коронавируса «проблемой столетия»

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Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к населению страны заявила, что «пандемия коронавируса была и остается политической, социальной, экономической проблемой столетия».
Меркель назвала пандемию коронавируса «проблемой столетия»
  • Reuters

Она отметила, что пандемия COVID-19 «является историческим кризисом, который в значительной мере затронул всех, а некоторых — слишком сильно».

«Эти дни и недели — и здесь нечего приукрашивать — тяжелые для нашей страны. И так это будет оставаться ещё определенный период времени», — цитирует ТАСС Меркель.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал о ходе вакцинации населения от коронавируса в стране.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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