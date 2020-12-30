В Колумбии за сутки зафиксировали более 11 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии увеличилось на 11 015, достигнув 1 614 822.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

С момента начала пандемии в стране умерли 42 620 пациентов с коронавирусом.

Общее число выздоровевших достигло 1 483 017.

Ранее стало известно, что результат очередного теста на коронавирус жены президента Колумбии Марии Хулианы Руис оказался положительным.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.