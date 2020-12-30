В Колумбии за сутки зафиксировали более 11 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
С момента начала пандемии в стране умерли 42 620 пациентов с коронавирусом.
Общее число выздоровевших достигло 1 483 017.
Ранее стало известно, что результат очередного теста на коронавирус жены президента Колумбии Марии Хулианы Руис оказался положительным.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.