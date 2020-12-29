Россия расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещён въезд
- РИА Новости
На сайте МИД России говорится, что решение было принято в ответ на деструктивные действия со стороны ЕС.
«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — отмечается в сообщении.
В МИД России уточнили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании.