Россия расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещён въезд

Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.

На сайте МИД России говорится, что решение было принято в ответ на деструктивные действия со стороны ЕС.

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — отмечается в сообщении.

В МИД России уточнили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании.