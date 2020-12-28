В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 594 497

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 594 497.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии выздоровели 11 934 человека. Выявили 9594 новых случая инфицирования, а также зафиксирован 228 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 1 455 975 человек выздоровели, 42 171 пациент с COVID-19 скончался.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.