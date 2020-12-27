AP: 37 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Камеруне

По меньшей мере 37 человек погибли и ещё 18 серьёзно пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в деревне Немале в Камеруне. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные представителя местной администрации.

Отмечается, что автобус на 70 мест направлялся в камерунскую столицу Яунде. В деревне Немале он столкнулся с грузовиком при попытке объехать толпу людей на дороге.

«Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника Авессалома Мононо Волоа.

В октябре на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь в результате ДТП погибли 18 человек.