AP: 37 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Камеруне
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Отмечается, что автобус на 70 мест направлялся в камерунскую столицу Яунде. В деревне Немале он столкнулся с грузовиком при попытке объехать толпу людей на дороге.
«Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника Авессалома Мононо Волоа.
В октябре на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь в результате ДТП погибли 18 человек.