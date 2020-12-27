Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год
  • Reuters

«Лучший способ отметить начало нового года — не отмечать его! Я надеюсь, что у нас будет возможность устроить большой праздник в 2021 году — в тот день, когда мы сможем объявить французам, что им больше не нужно постоянно носить маски, и когда нам больше не придётся считать умерших», — сказал он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что «не следует за один вечер рисковать блокировкой страны на несколько недель».

Министр также сообщил, что наиболее сложная ситуация наблюдается сейчас в трёх регионах Франции — Гранд-Эст, Бургундия-Франш-Конте и департамент Приморские Альпы, начиная с Ниццы.

По последним данным, общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции составляет 2 550 864.

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