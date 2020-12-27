Турция будет считать своими целями силы Хафтара в Ливии в случае атак

Сторонники командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара будут рассматриваться как законные цели при попытке атаковать турецких военных в африканской стране, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Во время выступления Акар назвал Хафтара «военным преступником».

«Хафтар и те, кто его поддерживают, должны знать, что они будут рассматриваться в качестве законной цели при любой попытке атаковать турецких военных», — заявил министр.

В июле Халифа Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии. По его словам, настоящему и будущему Ливии «грозит ненавистный турецкий колониализм».

В том же месяце парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Хафтаром, разрешил армии Египта вмешаться в ливийский конфликт.