В США проверяют сообщения о махинациях вокруг вакцины от COVID-19

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Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путём приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения штата Говард Цукер.
В США проверяют сообщения о махинациях вокруг вакцины от COVID-19
  • Reuters
  • © Carlo Allegri

«Департамент здравоохранения штата получил сообщения о том, что поставщик медуслуг Parcare в округе Ориндж мог «мошенническим путём» получить вакцину от COVID-19, передать её учреждениям в других частях штата и в дальнейшем предлагать препарат частным лицам», — говорится в заявлении.

Как подчёркивается, такие действия нарушают план властей штата по вакцинации.

«Мы относимся к этому очень серьёзно, и Департамент здравоохранения будет сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании этого дела», — отметил Цукер.

Он добавил, что виновные «будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Ранее сообщалось, что уже более 1 млн жителей США были привиты от коронавирусной инфекции двумя одобренными в стране вакцинами против COVID-19.

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