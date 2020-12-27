В США проверяют сообщения о махинациях вокруг вакцины от COVID-19
- Reuters
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«Департамент здравоохранения штата получил сообщения о том, что поставщик медуслуг Parcare в округе Ориндж мог «мошенническим путём» получить вакцину от COVID-19, передать её учреждениям в других частях штата и в дальнейшем предлагать препарат частным лицам», — говорится в заявлении.
Как подчёркивается, такие действия нарушают план властей штата по вакцинации.
«Мы относимся к этому очень серьёзно, и Департамент здравоохранения будет сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании этого дела», — отметил Цукер.
Он добавил, что виновные «будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».
Ранее сообщалось, что уже более 1 млн жителей США были привиты от коронавирусной инфекции двумя одобренными в стране вакцинами против COVID-19.