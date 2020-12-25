Торгпред России в Швейцарии рассказала о товарообороте между странами

Торговый представитель России в Швейцарии Татьяна Воложинская в интервью РИА Новости рассказала о товарообороте между странами.

«Несмотря на падение товарооборота между Россией и Швейцарией с 2014 года в результате введения швейцарцами мер по недопущению обхода антироссийских санкций, с 2018 года мы наблюдаем тенденцию к увеличению показателей двусторонней внешней торговли», — рассказала Воложинская.

По её словам, «в 2020 году на фоне пандемии коронавируса она сохранилась, объём торговли увеличился практически на четверть в сравнении со значениями предыдущего года».

Она сообщила, что «наиболее существенный рост показал экспорт обработанного российского золота и других цветных металлов».

«Но при этом некоторые российские компании впервые вышли на швейцарский рынок с такими продуктами, как промышленные роботы, офисная мебель, IT-услуги, именно в этом году. Одновременно импорт швейцарских товаров в Россию снизился примерно на 7%», — заявила торгпред.

Воложинская отметила, что «в то же время пандемия оказала негативное воздействие на большинство экономик мира, включая Швейцарию и Россию».

«Многие швейцарские компании, имеющие инвестпроекты на территории России, вынуждены были снизить темпы их реализации. Однако ни одна компания не заявила об отказе от соответствующих капиталовложений», — сказала она.

Торгпред добавила, что «в настоящее время на территории России реализуются порядка десяти инвестпроектов на общую сумму в 500 млн швейцарских франков».