В Колумбии за сутки выявили почти 15 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии увеличилось на 14 940, достигнув 1 559 766.
В Колумбии за сутки выявили почти 15 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

С момента начала пандемии в стране умерли 41 454 пациента с коронавирусом.

Общее число выздоровевших достигло  1 417 316.

Ранее стало известно, что результат очередного теста на коронавирус жены президента Колумбии Марии Хулианы Руис оказался положительным.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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