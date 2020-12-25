В Колумбии за сутки выявили почти 15 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
С момента начала пандемии в стране умерли 41 454 пациента с коронавирусом.
Общее число выздоровевших достигло 1 417 316.
Ранее стало известно, что результат очередного теста на коронавирус жены президента Колумбии Марии Хулианы Руис оказался положительным.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.