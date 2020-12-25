В Бразилии за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения.
За время эпидемии в Бразилии скончались 189 982 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет 6 448 740.
17 декабря общее число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7 млн.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.