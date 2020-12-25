В Бразилии за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 58 428 — до 7 423 945.

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения.

За время эпидемии в Бразилии скончались 189 982 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет 6 448 740.

17 декабря общее число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7 млн.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.