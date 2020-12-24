Трамп помиловал экс-главу штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна. Об этом сообщили в Белом доме.

Как отметила пресс-служба Трампа, своим указом 23 декабря он помиловал 26 человек, а также ещё троим сократил тюремные сроки.

В числе помилованных — бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Манафорт. Он был осуждён по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой.

К тому же Трамп предоставил полное помилование своему бывшему советнику Роджеру Стоуну.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует помиловать несколько человек.