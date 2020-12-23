Pfizer и BioNTech дополнительно поставят в США 100 млн доз вакцины

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Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech подписали соглашение с правительством США о поставке в страну дополнительных 100 млн доз собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Pfizer и BioNTech дополнительно поставят в США 100 млн доз вакцины
  • Reuters

«Pfizer и BioNTech объявили сегодня о втором соглашении с правительством США о поставке дополнительно 100 млн доз вакцины», — говорится в заявлении BioNTech.

Стоимость второго соглашения оценивается в $1,95 млрд.

Таким образом, общий объём поставленных в США доз вакцины будет увеличен до 200 млн.

В рамках соглашения вторая партия вакцин будет доставлена в два этапа: 70 млн доз — к 30 июня 2021 года, оставшиеся 30 млн — не позднее 31 июля 2021 года.

Весь объём вакцин будет произведён в США и позволит вакцинировать до 100 млн человек.

12 декабря в США одобрили вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

14 декабря в Соединённых Штатах сделали первую прививку от COVID-19.

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