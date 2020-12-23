В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 530 593

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 530 593.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 12 034 человека выздоровели. Выявили 12 526 новых случаев инфицирования, а также зафиксирован 251 летальный исход.

Отмечается, что всего в стране 1 394 374 человека выздоровели, 40 931 пациент с COVID-19 скончался.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.