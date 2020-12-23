Спикер кнессета анонсировал досрочные выборы

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Спикер кнессета (однопалатного парламента) Ярив Левин сообщил, что досрочные выборы в Израиле состоятся 23 марта 2021 года.
Спикер кнессета анонсировал досрочные выборы
  • globallookpress.com

Он заявил, что «кнессет распускается в данный момент».

«Выборы в кнессет 24-го созыва состоятся 23 марта 2021 года», — цитирует РИА Новости Левина.

В мае сообщалось, что высший суд справедливости Израиля (Верховный суд) отклонил все апелляции, требовавшие запрета для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на формирование коалиционного правительства по итогам выборов 2 марта.

Отмечалось, что после данного решения суда Нетаньяху и лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц договорились привести новое правительство к присяге 13 мая.

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