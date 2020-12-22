У члена президиума Боснии и Герцеговины Додика выявили коронавирус

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает RTRS со ссылкой на университетский клинический центр Республики Сербской БиГ.

В настоящий момент Додик находится в больнице с двусторонним воспалением лёгких.

«Диагностировано двустороннее воспаление лёгких, третий тест на коронавирус оказался позитивным. Состояние здоровья Милорада Додика стабильно, он чувствует себя хорошо, получает соответствующее лечение», — говорится в заявлении.

17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест французского лидера Эммануэля Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.