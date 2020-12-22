У члена президиума Боснии и Герцеговины Додика выявили коронавирус
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Об этом сообщает RTRS со ссылкой на университетский клинический центр Республики Сербской БиГ.
В настоящий момент Додик находится в больнице с двусторонним воспалением лёгких.
«Диагностировано двустороннее воспаление лёгких, третий тест на коронавирус оказался позитивным. Состояние здоровья Милорада Додика стабильно, он чувствует себя хорошо, получает соответствующее лечение», — говорится в заявлении.
17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест французского лидера Эммануэля Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.