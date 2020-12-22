В Бразилии за сутки выявили 25 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
По данным ведомства, за сутки скончались 527 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в Бразилии составило 187 291.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,2 млн пациентов с коронавирусом.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.