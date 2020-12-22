В Бразилии за сутки выявили 25 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 25 019 и достигло 7 263 619. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Reuters