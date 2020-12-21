Путин надеется на успешное сотрудничество центра Гамалеи и AstraZeneca
- РИА Новости
Об этом он сказал на подписании меморандума, которое проходило в режиме видеосвязи.
«Выражаю надежду на то, что ваше сотрудничество будет успешным. И желаю вам удачи», — добавил Путин.
Он также отметил, что «коллеги и в России, и представители AstraZeneca считают такую совместную программу важнейшим шагом в попытке, в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с коронавирусом».
По его словам, такое сотрудничество будет способствовать повышению эффективности, надёжности вакцины, а также расширению её доступности.
Ранее стало известно, что центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.