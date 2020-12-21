Путин надеется на успешное сотрудничество центра Гамалеи и AstraZeneca

Президент России Владимир Путин заявил, что намерение центра имени Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать может служить убедительным примером объединения усилий для обеспечения безопасности людей.

Об этом он сказал на подписании меморандума, которое проходило в режиме видеосвязи.

«Выражаю надежду на то, что ваше сотрудничество будет успешным. И желаю вам удачи», — добавил Путин.

Он также отметил, что «коллеги и в России, и представители AstraZeneca считают такую совместную программу важнейшим шагом в попытке, в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с коронавирусом».

По его словам, такое сотрудничество будет способствовать повышению эффективности, надёжности вакцины, а также расширению её доступности.

Ранее стало известно, что центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.