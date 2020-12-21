В Бразилии за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 25 445 и достигло 7 238 600.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Бразилии составило 186 764.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,2 млн пациентов с коронавирусом.

8 декабря бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.