В Бразилии за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Бразилии составило 186 764.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,2 млн пациентов с коронавирусом.
8 декабря бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.