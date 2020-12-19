В Турции восемь человек погибли при пожаре в больнице
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По данным агентства, возгорание произошло в результате поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Семь пациентов погибли во время ЧП, один скончался во время транспортировки в больницу.
Отмечается, что ещё 14 пациентов эвакуировали и перевезли в другие клиники.
В связи с произошедшим проводится расследование.
В октябре сообщалось, что семь человек погибли при взрыве в семинарии в Пакистане.