В Турции восемь человек погибли при пожаре в больнице

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На юго-востоке Турции в городе Газиантеп восемь человек погибли в результате пожара в больнице Университета Санко. Об этом информирует Anadolu.
В Турции восемь человек погибли при пожаре в больнице
  • © Reuters

По данным агентства, возгорание произошло в результате поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Семь пациентов погибли во время ЧП, один скончался во время транспортировки в больницу.

Отмечается, что ещё 14 пациентов эвакуировали и перевезли в другие клиники.

В связи с произошедшим проводится расследование.

В октябре сообщалось, что семь человек погибли при взрыве в семинарии в Пакистане.

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