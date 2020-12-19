Венесуэла готова к открытию прямых перелётов с Россией

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Венесуэла готова открыть прямые перелёты с Россией, заявил замминистра воздушного транспорта страны и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес.
Венесуэла готова к открытию прямых перелётов с Россией
  • Reuters

«Мы ожидаем открытия воздушных границ… Это вопрос времени… Венесуэла уже готова лететь, как только получит зелёный свет», — цитирует РИА Новости Веласкеса.

Согласно ожиданиям, на первом этапе будет осуществляться один рейс за неделю.

Билет будет стоить около $1300—1400 в обе стороны.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется посетить Россию в период с апреля по июнь 2021 года и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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