Экс-глава ЧФ России оценил отчёт ВМС США об «угрозе» от России на море

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал отчёт ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты об «угрозе» со стороны России и Китая на море.

«Переоценивать, конечно, Соединённые Штаты Америки как великую морскую державу не стоит. Но тем не менее и уважать надо, как бы мы ни хотели. Всё-таки у них в подчинении 11 атомных авианосцев, на каждом авианосце по 95 самолётов», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Комоедов также заявил о «достаточно приличном» подводном атомном флоте США и их господстве в Тихом океане и Атлантике.

В то же время, по его словам, Россия и Китай наращивают военную мощь на море в целях защиты.

«Развивающийся Военно-морской флот Китая и восстанавливающийся флот России на данный момент не представляют угрозы — они носят, по сути дела, оборонительный характер: защитить свои воды, защитить свои экономические зоны, защитить в целом нашу всю страну», — добавил экс-глава ЧФ.

Российский военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН выразил мнение, что таким образом американские военные намерены добиться увеличения затрат государства на армию.

«Очевидно, что данные заявления направлены на то, чтобы выбить как можно больше денег из американского бюджета на Военно-морской флот, а также для усиления Корпуса морской пехоты, которые являются главной ударной силой США», — сказал Дандыкин.

Как отмечалось, в отчёте ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием «Преимущество на море» говорится о том, что Россия и Китай несут две главные «угрозы» для господства американского флота на море в эпоху «глобального мира и процветания».